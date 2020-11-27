Беларусь готова делиться с Молдовой опытом в области сельскохозяйственного производства. Об этом заявил посол нашей страны в Молдове Анатолий Калинин на состоявшейся 25 ноября встрече с премьер-министром Молдовы Ионом Кику.

Беларусь также готова поделиться имеющимся опытом в работе свободных экономических зон, модернизации жилищно-коммунального и лифтового хозяйства, который может быть востребован в Молдове.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения белорусско-молдавского торгово-экономического взаимодействия в 2021 году, включая проведение 20-го заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и развитие совместных кооперационных проектов в области сельского хозяйства, промышленности и транспорта.