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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БОБРУЙСКАГРОМАШ ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВИТЬ ТЕХНИКУ В СУДАН


09:10 27.11.2020

В ближайших планах холдинга «Бобруйскагромаш» – расширение присутствия прицепной и навесной техники в Республике Судан и в целом на африканском континенте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», в рамках состоявшегося 6-12 ноября визита заместителя генерального директора по техническим вопросам ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Виктора Филатова в составе белорусской делегации в Судан, была проведена инспекция производственных возможностей суданских партнеров и оценка перспектив последующей организации сборочного производства сельскохозяйственной техники в этой стране.

В столице Судана Хартуме совместно с партнером, дилером компанией «Aftrade DMCC», и одним из крупнейших банков страны - Сельскохозяйственным банком Судана состоялись переговоры по вопросам поставок техники. Суданская сторона высоко оценила качество и технические характеристики прицепной техники «Бобруйскагромаш» и выразила заинтересованность в покупке прицепов, косилок, граблей, пресс-подборщиков, а также борон дисковых. В ходе переговоров был подписан меморандум о намерениях по приобретению данной продукции.

25 ноября делегация Судана с ответным визитом посетила ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». В состав делегации вошли представители суданских бизнес-кругов и государственного сектора. Они ознакомились с производством, а также посетили выставочную экспозицию, на которой им была представлена широкая линейка сельскохозяйственных машин и оборудования, производимых предприятиями холдинга «Бобруйскагромаш».

Члены делегации ознакомились с достижениями холдинга «Бобруйскагромаш» и планами по его техническому перевооружению. Для них также была представлена подробная техническая информация о номенклатуре продукции, ее основных характеристиках и конкурентных преимуществах.

Суданские партнеры отметили, что этот визит позволил им лично оценить потенциал завода и сформировать четкое представление о возможностях и перспективах экономического сотрудничества c холдингом «Бобруйскагромаш».
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