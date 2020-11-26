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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОМПАНИЯ MOSOLF GRUPPE РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»


17:05 26.11.2020

Компания MOSOLF Gruppe изучает логистический потенциал Гродненской области и индустриальных площадок свободной экономической зоны «Гродноинвест» для реализации проекта по строительству контейнерного терминала.

Как сообщает сайт СЭЗ, реализация проекта рассматривалась во время состоявшейся 26 ноября встречи сопредседателя белорусско-германского Совета делового сотрудничества Феликса Циммерманна и владельца логистической компании MOSOLF Gruppe Ёрга Мозольфа с администрацией СЭЗ «Гродноинвест».

Как отметил в ходе переговоров заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера, преимуществом Гродненской области является то, что здесь сохранились как узкая, так и широкая ж/д колеи. Это позволяет логистическим компаниям осуществлять быструю и эффективную доставку товаров из Азии в Европу и обратно.

Дмитрий Рожков продемонстрировал видеопрезентацию логистического потенциала региона, рассказал об успешном опыте немецких компаний в СЭЗ «Гродноинвест», а также о действующих резидентах СЭЗ в сфере логистики.

Принимавший участие во встрече первый заместитель начальника Барановичского отделения БЖД Дмитрий Гарус подчеркнул, что Белорусская железная дорога готова оказать содействие в реализации инвестиционного проекта, а на железнодорожной станции «Брузги» имеются необходимые технологии и мощности для осуществления планов инвестора.

В рамках визита члены делегации ознакомились с транспортной и инженерной инфраструктурой, изучили преференции СЭЗ «Гродноинвест», посетили инвестиционные площадки.

MOSOLF Gruppe является одним из ведущих поставщиков мультимодальных логистических услуг и решений для автомобильной промышленности в Европе, а также европейским поставщиком электрических грузовых автомобилей Tropos. Компания осуществляет транспортировку легковых авто, сельскохозяйственной и строительной техники, грузовиков, автобусов, специальных транспортных средств всех типов с заводов-изготовителей, логистических центров непосредственно к продавцу автомобильным, железнодорожным, а также водным транспортом. Компания представлена в Германии, Бельгии, Чехии, Франции, Польше. Годовой оборот в 2019 г. составил 435 млн евро.

В СЭЗ «Гродноинвест» уже имеется опыт успешной реализации проектов с немецким капиталом. Это резиденты ИООО «Белабеддинг» и OOO «ХАВЕР ВУ металлотканый завод», инвесторами которых выступили известные компании Fey & Co и Haver & Boecker OHG. Суммарно из Германии, с учетом иностранных кредитных линий, в реализацию проектов на территории СЭЗ «Гродноинвест» привлечено свыше 280 млн долларов США или четверть от общего объема.
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