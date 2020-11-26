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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ И РОССИИ НУЖДАЮТСЯ НЕ В ПЕРЕЗАГРУЗКЕ, А В ИНТЕНСИФИКАЦИИ – ЛУКАШЕНКО
14:15 26.11.2020
Отношения Беларуси и России нуждаются не в перезагрузке, а в интенсификации. Об этом Лукашенко заявил 26 ноября на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Наши встречи всегда продуктивны, с моей точки зрения, по крайней мере для меня особенно и для Беларуси, для нашей прежде всего внешней политики, потому что есть возможность, как вы часто говорите, сверить часы, и мы этим пользуемся, - отметил Лукашенко, котонрого цитирует его пресс-служба. - Все-таки вам приходится больше вертеться на международной арене, в этом бешеном мире, и ваша позиция, точка зрения для нас весьма актуальна и познавательна".
"Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы", - сказал Лукашенко.
Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что у Беларуси и России полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений.
"Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича (Путина - прим.). Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства", - подчеркнул руководитель российского МИД.
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