Отношения Беларуси и России нуждаются не в перезагрузке, а в интенсификации. Об этом Лукашенко заявил 26 ноября на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Наши встречи всегда продуктивны, с моей точки зрения, по крайней мере для меня особенно и для Беларуси, для нашей прежде всего внешней политики, потому что есть возможность, как вы часто говорите, сверить часы, и мы этим пользуемся, - отметил Лукашенко, котонрого цитирует его пресс-служба. - Все-таки вам приходится больше вертеться на международной арене, в этом бешеном мире, и ваша позиция, точка зрения для нас весьма актуальна и познавательна".

"Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы", - сказал Лукашенко.

Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что у Беларуси и России полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений.

"Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича (Путина - прим.). Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства", - подчеркнул руководитель российского МИД.