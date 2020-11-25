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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
США ОСУЖДАЮТ ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ БЕЛАРУСИ В ОТНОШЕНИИ МЕСТНЫХ И ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
12:01 26.11.2020
Соединенные Штаты осуждают действия властей Беларуси в отношении местных и иностранных журналистов. Об этом говорится в заявлении посольства США в Минске.
«Представители СМИ не должны подвергаться угрозам, физическому насилию, арестам или тюремному заключению со стороны кого-либо просто по причине выполнения своей работы в качестве журналистов. Сильные независимые СМИ, свободный обмен информацией и доступ к ней необходимы для того, чтобы верховенство закона могло укорениться в любом обществе», - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что Соединенные Штаты очень обеспокоены опасным положением белорусских независимых СМИ, произвольными арестами журналистов за последние несколько месяцев и возбуждением властями Беларуси уголовных дел против журналистов.
«Мы по-прежнему обеспокоены угрозой аннулирования официального статуса местных СМИ, а также прекращением действия аккредитаций и длительной задержкой повторной аккредитации журналистов, работающих на иностранные СМИ. Мы настойчиво призываем власти Беларуси защищать и поддерживать основные свободы на всей территории страны, особенно свобод собраний, слова и прессы. Белорусский народ заслуживает защиты своих прав и того, чтобы его голос был услышан, а независимые СМИ – незаменимая платформа для голосов всех белорусов. Невозможна нормализация отношений с режимом, жестоко подавляющим собственный народ», - говорится в заявлении.
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