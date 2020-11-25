Представители Комитета госконтроля Беларуси приняли участие в VI заседании рабочей группы Европейской организации высших органов аудита (ЕВРОСАИ) по аудиту средств, выделенных на предупреждение и ликвидацию последствий катастроф, которое прошло 24-25 ноября 2020 года в режиме видеосвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, на заседании рассмотрены результаты совместных аудитов, проведенных высшими органами аудита (ВОА) – членами рабочей группы ЕВРОСАИ.

В частности, обсуждены итоги международного координированного аудита по предотвращению и ликвидации последствий наводнений, который проведен ВОА Беларуси, Польши и Украины. Контролеры изучали, насколько эффективно использованы выделяемые на эти цели средства и удалось ли достичь планируемого результата. Так, в рамках аудита Комитет госконтроля Беларуси проанализировал выполнение Государственной программы «Инженерные водохозяйственные мероприятия по защите населенных пунктов и сельскохозяйственных земель от паводков в наиболее паводкоопасных районах Полесья на 2011-2015 годы» и подпрограммы «Инженерные противопаводковые мероприятия» Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы.

На заседании рассмотрены результаты международного координированного аудита по обращению с отходами и их утилизации, проведенного ВОА Молдовы, Польши и Украины. По итогам аудита разработаны предложения по изменению требований при обращении с отходами и их утилизации.

Участники мероприятия обсудили рекомендации надлежащей практики проведения аудитов в области предупреждения и ликвидации последствий наводнений и план стратегического развития рабочей группы на 2021-2024 годы по трем основным направлениям: профессиональное развитие аудиторов стран – участниц рабочей группы, предупреждение катастроф и минимизация их последствий, эффективная внешняя коммуникация ВОА.

В рамках рабочей группы состоялся семинар на тему «Предотвращение техногенных катастроф: три шага в будущее», где в качестве основных спикеров выступили представители ВОА Индонезии, Турции и Украины.