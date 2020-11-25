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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АМКОДОР ГОТОВИТСЯ ПОСТАВИТЬ В БАНГЛАДЕШ ТЕХНИКУ НА 117 МЛН ДОЛЛАРОВ


09:14 26.11.2020

В настоящее время ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» и официальные органы Бангладеш ведут работу по подготовке контрактов на поставку в эту страну очередных партий техники «Амкодор» на 17 млн и 100 млн долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, вопросы поставок обсуждались в ходе визита делегации Бангладеш, которую возглавлял посол Народной Республики Бангладеш в Российской Федерации и Беларуси по совместительству Камрул Ахсан.

Члены делегации ознакомились с номенклатурой продукции холдинга, ее характеристиками и конкурентными преимуществами.

В 2016 году холдинг «Амкодор» выполнил контракт по поставке в Бангладеш более 1400 единиц самоходной техники и навесных рабочих органов к ней на сумму 50 млн долларов.

27 апреля 2017 года в Народной Республике Бангладеш состоялось открытие торгово-сервисного центра Amkodor Palash Industrial Zone Ltd.
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