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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ИКТ, МАШИНОСТРОЕНИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЙ
16:51 25.11.2020
Цифровые информационно-коммуникационные технологии, машиностроение и приборостроение, медицина и биотехнологии, энергетика и АПК будут приоритетными направлениями совместной деятельности Беларуси и Казахстана на 2021-2022 годы. Это было отмечено на седьмом заседании белорусско-казахстанской комиссии по научно-техническому сотрудничеству под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина и председателя Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана Жанны Курмангалиевой.
«Приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности Беларуси и Казахстана по многим направлениям совпадают, что позволяет углублять и расширять наше взаимодействие, а также выполнять взаимовыгодные проекты, в том числе в сфере высоких технологий», – подчеркнул Александр Шумилин.
Он отметил, что белорусские и казахстанские научные организации выполняют два совместных научно-технических проекта и три пилотных инновационных проекта в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года.
Кроме того, учреждения высшего образования Беларуси и Казахстана осуществляют совместные научные исследования и уже подали заявки на получение совместных патентов на изобретения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, белорусско-казахстанское сотрудничество в научно-технической сфере осуществляется в рамках соглашения между правительствами двух стран от 3 мая 1999 года.
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