Цифровые информационно-коммуникационные технологии, машиностроение и приборостроение, медицина и биотехнологии, энергетика и АПК будут приоритетными направлениями совместной деятельности Беларуси и Казахстана на 2021-2022 годы. Это было отмечено на седьмом заседании белорусско-казахстанской комиссии по научно-техническому сотрудничеству под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина и председателя Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана Жанны Курмангалиевой.

«Приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности Беларуси и Казахстана по многим направлениям совпадают, что позволяет углублять и расширять наше взаимодействие, а также выполнять взаимовыгодные проекты, в том числе в сфере высоких технологий», – подчеркнул Александр Шумилин.

Он отметил, что белорусские и казахстанские научные организации выполняют два совместных научно-технических проекта и три пилотных инновационных проекта в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года.

Кроме того, учреждения высшего образования Беларуси и Казахстана осуществляют совместные научные исследования и уже подали заявки на получение совместных патентов на изобретения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, белорусско-казахстанское сотрудничество в научно-технической сфере осуществляется в рамках соглашения между правительствами двух стран от 3 мая 1999 года.