|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСИ НАЧАТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВИЗЫ В ТАИЛАНД
13:17 25.11.2020
Почетное консульство Таиланда начинает прием документов от граждан Беларуси для открытия однократной туристической визы (TR) в Королевство Таиланд.
Как сообщает Республиканский союз туристических организаций, виза будет открываться сроком до 60 дней пребывания с возможностью продления в Таиланде на срок до 30 дней.
С подробной информацией о процедуре подачи документов, стоимости и получения визы можно ознакомиться в разделе «Визовый отдел» на сайте консульства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 24.11.2020
Курсы в банках
на 25.11.2020
Конвертация в банках
на 25.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте