Почетное консульство Таиланда начинает прием документов от граждан Беларуси для открытия однократной туристической визы (TR) в Королевство Таиланд.

Как сообщает Республиканский союз туристических организаций, виза будет открываться сроком до 60 дней пребывания с возможностью продления в Таиланде на срок до 30 дней.

С подробной информацией о процедуре подачи документов, стоимости и получения визы можно ознакомиться в разделе «Визовый отдел» на сайте консульства.