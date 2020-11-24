ОАО «Красный пищевик» будет сотрудничать с российскими торговыми сетями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, во Владивостоке подписаны соглашения о намерениях по сотрудничеству с представителями российских торговых сетей «Фреш 25», «Реми» и «Самбери».

В рамках визита государственных и частных бизнес-кругов Беларуси в Приморский край в правительстве региона прошли совещания и переговоры.

Глава Приморского края Олег Кожемяко высоко оценил качество зефира от фабрики «Красный пищевик». Он выразил уверенность, что подписанные в ходе двухдневного форума договоры принесут реальную пользу Беларуси и России.

К слову, приморская делегация посетила Беларусь в сентябре. Тогда сторонам удалось заключить соглашения о поставке оборудования, продуктов питания и непродовольственных товаров из Беларуси в Приморье.