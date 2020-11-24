|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С РОССИЙСКИМИ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ
11:15 25.11.2020
ОАО «Красный пищевик» будет сотрудничать с российскими торговыми сетями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, во Владивостоке подписаны соглашения о намерениях по сотрудничеству с представителями российских торговых сетей «Фреш 25», «Реми» и «Самбери».
В рамках визита государственных и частных бизнес-кругов Беларуси в Приморский край в правительстве региона прошли совещания и переговоры.
Глава Приморского края Олег Кожемяко высоко оценил качество зефира от фабрики «Красный пищевик». Он выразил уверенность, что подписанные в ходе двухдневного форума договоры принесут реальную пользу Беларуси и России.
К слову, приморская делегация посетила Беларусь в сентябре. Тогда сторонам удалось заключить соглашения о поставке оборудования, продуктов питания и непродовольственных товаров из Беларуси в Приморье.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 24.11.2020
Курсы в банках
на 25.11.2020
Конвертация в банках
на 25.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте