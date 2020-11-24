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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЦЕНТРОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ МТЗ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СТАНЕТ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
10:21 25.11.2020
Приморье станет центром реализации продукции Минского тракторного завода на территории Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-служба ОАО "Минский тракторный завод".
«Мы благодарны руководству Приморского края, которое оперативно отработало нашу заявку по перечню востребованной в регионе продукции белорусских машиностроителей на ближайшие три года. Это важно для планирования работы. И мы приняли решение, что Приморский край будет центром реализации продукции для Дальневосточного федерального округа», - отметил гендиректор предприятия Виталий Вовк.
Он также подчеркнул оперативность в выделении площадки, где будет организована выставка-продажа белорусской машиностроительной продукции.
«Мы будем предлагать не только тракторный агрегат, сеялку и т.д. – мы будем предлагать технологии», - заверил Виталий Вовк.
Белорусская делегация во главе с губернатором Могилевской области Леонидом Зайцем прибыла в Приморский край еще на прошлой неделе. В ее составе – министр промышленности Петр Пархомчик, представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, директора ведущих промышленных предприятий Беларуси.
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