Возможности для наращивания товарооборота Беларуси и Казахстана за счет более активного применения биржевого механизма во взаимной торговле представлены 24 ноября 2020 г. в рамках онлайн-заседания Белорусско-казахстанского делового совета.

Организаторами мероприятия, собравшего более 60 представителей казахстанских деловых кругов, выступили Белорусская торгово-промышленная палата и Внешнеторговая палата Казахстана.

Выступая перед участниками заседания, начальник управления ВЭД Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), Александр Башлий отметил значительный нереализованный потенциал биржевой площадки как инструмента для укрепления торгово-экономических отношений между Беларусью и Казахстаном.

«У нас уже имеется положительный опыт работы с казахстанским рынком, причем как в импортном, так и в экспортном направлении. Ранее казахстанские компании преимущественно продавали на бирже черный металлопрокат, уголь и шрот масличных культур, а покупали сухое молоко и мясное сырье. В этом году открылось новое направление – поставки белорусского сахара. Только за последние несколько месяцев сумма экспортных сделок превысила 2,5 миллиона долларов США», - сообщил Александр Башлий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, он также подчеркнул готовность биржи оказать содействие казахстанским предприятиям, заинтересованным в реализации своей продукции на территории Беларуси, в том числе в рамках процедур государственных закупок.

«БУТБ является оператором электронной торговой площадки по государственным закупкам, что открывает дополнительные возможности для казахстанского бизнеса. На площадке регулярно объявляют процедуры закупок крупные белорусские организации и предприятия, а благодаря предусмотренной законодательством преференциальной поправке в 15% предложения от поставщиков из Казахстана будут выгодно смотреться на фоне конкурентов из стран, не входящих в ЕАЭС», – считает начальник управления ВЭД БУТБ.