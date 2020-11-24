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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИИ ПОДПИСАЛИ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2021-2023 ГОДЫ
16:27 24.11.2020
Беларусь и Калужская область России подписали программу сотрудничества на 2021-2023 годы. Документ подписан по итогам пятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Калужской области России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, приоритетные направления взаимодействия на ближайшие годы для белорусских и калужских предприятий и организаций - наука и технологии, машиностроение, АПК, медицина и здравоохранение, ИКТ, нефтехимия и строительство.
Согласно документу, планируется активизировать научно-техническое и межвузовское сотрудничество, организовать обмен информацией в области инноваций и высоких технологий по направлениям, представляющим взаимный интерес. Кроме того, предполагается совместное участие сторон в реализации программ и проектов обновления лифтового оборудования и подвижного состава городского пассажирского транспорта в Калужской области, продажа автобусов ОАО «МАЗ», электротранспорта производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», а также продукции белорусских предприятий станкостроительной, металлообрабатывающей, электротехнической и других отраслей промышленности.
Калужская область является давним и важным торговым партнером Беларуси. За январь-сентябрь 2020 года товарооборот Беларуси и Калужской области составил 412,2 млн долл. США. Основные позиции экспорта – металлоконструкции из черных металлов, лекарственные средства, провода изолированные и кабели, сельскохозяйственная продукция, автомобили грузовые и др.
Развитие двустороннего сотрудничества не сводится только к товарным отношениям: стороны реализуют ряд инвестиционных проектов, в частности в области строительства. К слову, с 2013 по 2020 год белорусскими строительными организациями в Калужской области построено более двадцати жилых домов, три школы и четыре детских сада. Продолжается работа по строительству других объектов социальной инфраструктуры в г. Калуге и Калужской области.
За развитие сотрудничества с Калужской областью Российской Федерации отвечает председатель ГКНТ Александр Шумилин. В Калужской области ответственным за сотрудничество с Беларусью определен заместитель главы региона Владимир Попов.
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