НАН Беларуси принимает участие в Международной выставке и форуме телекоммуникационных и информационных технологий Cairo ICT, которая 22 ноября начала свою работу в Каире (Египет).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на белорусской экспозиции высокотехнологичной продукции и научных разработок представлены разработки НАН Беларуси.

В частности, ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси» демонстрирует микромодуль оперативного распознавания, отбора и сжатия видеоинформации на борту малых космических аппаратов для расширения возможностей бортовой аппаратуры малых космических аппаратов.

Микромодуль предназначен для обнаружения и классификация изображений на поверхности Земли. Является автономной системой для автоматического распознавания изображений с помощью встроенной видеокамеры и классификации объектов в соответствии с полетным заданием. Задачи решаются с помощью сверхточной нейронной сети, которая создается с использованием технологии глубокого обучения.Также заочное участие в выставке принимает РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси.

Белорусская экспозиция организована БелТПП совместно с посольством Беларуси в Египте, Государственным комитетом по науке и технологиям, НАН Беларуси и Министерством образования. Выставка продлится до 25 ноября.