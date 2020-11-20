Презентация возможностей Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) состоялась 19 ноября 2020 г. на базе торговой палаты губернаторства Дамиетта – крупнейшего центра деревообрабатывающей и мебельной промышленности Египта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, главной темой встречи стали перспективы наращивания взаимного товарооборота Беларуси и Египта, в том числе за счет применения инструментов электронной биржевой торговли. В ходе презентации рассмотрены особенности организации и проведения биржевых торгов, порядок аккредитации на бирже, возможные схемы участия в торгах и основные преимущества биржевого механизма.

При этом особое внимание уделено экспорту в Египет продукции белорусского деревообрабатывающего сектора, включая поставки готовых каркасно-панельных домов и домов из клееного бруса.

По итогам мероприятия достигнута договоренность о разработке плана сотрудничества белорусской стороны с торговой палатой Дамиетты, руководство которой выразило готовность оказать содействие в привлечении заинтересованных египетских компаний на биржевую площадку.

Среди прочего планируется сформировать перечень товаров, пользующихся спросом на рынках обеих стран, и обеспечить их реализацию через БУТБ. Для Египта такими товарами могли бы стать пиломатериалы и сухое молоко, а для Беларуси – кабельная продукция, мебель и продукты питания.

В мероприятии, организованном посольством Республики Беларусь в Арабской Республике Египет, приняли участие посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев, депутат и заместитель председателя комитета по промышленности Палаты представителей Египта Мохамед эль-Зейни, руководство торговой палаты Дамиетты, а также более 50 представителей деловых кругов губернаторства.