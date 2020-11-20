Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло обсудил с заместителем председателя правительства Приморского края Константином Шестаковым и министром промышленности и торговли Приморского края Сергеем Калитиным увеличение взаимной торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на состоявшейся 20 ноября встрече стороны обсудили сотрудничество в области сортоиспытания и поставки в Приморский край белорусских семян, посадочного материала плодово-ягодных культур, племенного скота, проектирование животноводческих комплексов на территории Приморского края, поставку сельскохозяйственной техники и оборудования.

Кроме того, рассмотрен вопрос организации стажировки и переподготовки специалистов Приморского края в высших аграрных учебных заведениях Республики Беларусь.

Напомним, в январе-сентябре 2020 г. товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания организаций Беларуси с Приморским краем составил $2,2 млн (рост в 2,5 раза к аналогичному периоду 2019 г.), экспорт – $1,7 млн (рост в 2,3 раза), импорт – $449,6 тыс.

Преимущественно осуществлялись поставки молочных продуктов (творог, масло сливочное, сухое обезжиренное молоко), мясных продуктов (колбасы, мясо и субпродукты из птицы), фруктов, желатина, кондитерских изделий и другой продукции.

Основными экспортерами стали: ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Бабушкина крынка», УП «Калинковичский молочный комбинат», ОАО «Можелит».

Импортировались из Приморского края: рыба и рыбопродукты, шоколад, продукты переработки зерна.