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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА НАМЕРЕНЫ АКТИВИЗИРОВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
10:25 23.11.2020
По инициативе венесуэльской стороны 19 ноября 2020 г. состоялась встреча посла Беларуси в Боливарианской Республике Венесуэла Андрея Молчана с вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования, сопредседателем венесуэльской части совместной белорусско-венесуэльской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Рикардо Менендесом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках встречи детально обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, намечены первоочередные шаги по активизации белорусско-венесуэльского взаимодействия.
На переговорах присутствовал заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества со странами Европы Иван Хиль.
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