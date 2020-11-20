По инициативе венесуэльской стороны 19 ноября 2020 г. состоялась встреча посла Беларуси в Боливарианской Республике Венесуэла Андрея Молчана с вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования, сопредседателем венесуэльской части совместной белорусско-венесуэльской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Рикардо Менендесом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках встречи детально обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, намечены первоочередные шаги по активизации белорусско-венесуэльского взаимодействия.

На переговорах присутствовал заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества со странами Европы Иван Хиль.