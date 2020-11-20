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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НЕ ВИДЯТ СМЫСЛА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЕС БЕЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ЕБРР И ЕИБ


09:08 23.11.2020

Альтернативы тесному взаимодействию между Беларусью и Европейским союзом нет. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, белорусская сторона была вынуждена приостановить работу Координационной группы «Беларусь-Европейский союз», так как не видит в этом смысла до тех пор, пока Европейских союз не примет решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью.

«Мы не видим особого смысла работать полноценно в рамках инициативы «Восточное партнерство». Это не означает, что мы выходим из этой инициативы, мы посмотрим, какие действия будут предпринимать наши партнеры. Все эти меры являются лишь ответом на те вызывающие деструктивные шаги, которые предприняли наши европейские партнеры по отношению к Беларуси», - прокомментировал Макей.
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