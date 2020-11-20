Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС, WANO), провели с 16 по 20 ноября на Белорусской АЭС миссию технической поддержки по изучению международного опыта в области развития лидерских качеств у операторов ядерных установок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в отделе информации и общественных связей БелАЭС, представители ВАО АЭС посетили блочный пульт управления и турбинное отделение первого энергоблока, провели занятия с руководителями структурных подразделений Белорусской АЭС по таким темам, как "Лидерство в разрезе безопасности и надежности", "Методы формирования лидерских качеств у менеджеров", "Лидерство: практика культивирования в организациях атомной отрасли".

Директор Московского центра ВАО АЭС Василий Аксенов провел интервьюирование руководителей основных производственных цехов и отделов БелАЭС и отметил хорошую подготовку начальников подразделений по тематике "Лидерство и высокий уровень культуры безопасности".

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".