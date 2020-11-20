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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-КАЗАХСТАНСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА ПРОЙДЕТ 24 НОЯБРЯ
13:41 20.11.2020
Онлайн-заседание белорусско-казахстанского делового совета состоится 24 ноября 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, к участию приглашаются представители белорусских предприятий и организаций.
Представители дипломатических ведомств и государственных органов Беларуси и Казахстана представят актуальную информацию о торгово-экономическом сотрудничестве двух стран, возникших ограничениях и принимаемых мерах поддержки предприятий и стимулирования двусторонних бизнес-контактов. В свою очередь представители белорусских и казахстанских предприятий смогут в чате обратиться к спикерам, задать интересующие вопросы и обменяться контактами.
Для проведения мероприятия будет использоваться программа Zoom. Начало заседания – 11.00, подключение участников – с 10.40 (ссылка будет направлена после прохождения регистрации. Число подключаемых участников ограничено). Дополнительно будет организована трансляция заседания на YouTube-канале.
Для участия в мероприятии необходимо пройти онлайн-регистрацию до 22 ноября.
При наличии вопросов и предложений для обсуждения в ходе заседания делового совета необходимо обозначить их при регистрации либо направить в БелТПП по электронной почте до 17 ноября.
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