Онлайн-заседание белорусско-казахстанского делового совета состоится 24 ноября 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, к участию приглашаются представители белорусских предприятий и организаций.

Представители дипломатических ведомств и государственных органов Беларуси и Казахстана представят актуальную информацию о торгово-экономическом сотрудничестве двух стран, возникших ограничениях и принимаемых мерах поддержки предприятий и стимулирования двусторонних бизнес-контактов. В свою очередь представители белорусских и казахстанских предприятий смогут в чате обратиться к спикерам, задать интересующие вопросы и обменяться контактами.

Для проведения мероприятия будет использоваться программа Zoom. Начало заседания – 11.00, подключение участников – с 10.40 (ссылка будет направлена после прохождения регистрации. Число подключаемых участников ограничено). Дополнительно будет организована трансляция заседания на YouTube-канале.

Для участия в мероприятии необходимо пройти онлайн-регистрацию до 22 ноября.

При наличии вопросов и предложений для обсуждения в ходе заседания делового совета необходимо обозначить их при регистрации либо направить в БелТПП по электронной почте до 17 ноября.