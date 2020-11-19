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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЕВРОСОЮЗ ВВЕДЕТ САНКЦИИ ПРОТИВ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОМПАНИЙ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ


18:53 19.11.2020

Министры иностранных дел 27 стран ЕС договорились подготовить новый пакет санкций против властей и учреждений Беларуси. Об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран сообщества.

«Сегодня мы договорились начать подготовку нового раунда санкций в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа. Эти санкции будут введены не только против физических лиц, но и против [государственных] структур, компаний и предпринимателей», - сказал Жозеп Боррель, которого цитирует ТАСС.

Кроме того, он подчеркнул, что Брюссель больше не выделит ни одного евро правительству Лукашенко, все средства для этой страны пойдут неправительственным организациям (НПО) "для поддержки гражданского общества".

"Мы больше не переведем ни единого евро режиму Лукашенко. Все деньги пойдут на развитие гражданского общества Беларуси через различные неправительственные организации, - отметил он. - Я не могу пока называть точные каналы, как будут переведены деньги, но точно могу сказать, что Лукашенко не пойдет ни одного евро".

В настоящее время ЕС ввел два блока санкций против Минска, включив в черный список 55 представителей руководства страны, в том числе Лукашенко и силовиков. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.
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