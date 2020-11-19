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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И СЕРБИЯ ПОДГОТОВЯТ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С КОНКРЕТНЫМИ ПРОЕКТАМИ
18:04 19.11.2020
Посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев 18 ноября встретился с назначенным министром экономики Сербии Анджелкой Атанаскович.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи обсуждены перспективы развития белорусско-сербских отношений в торгово-экономической сфере. Достигнута договоренность о подготовке Дорожной карты по развитию двустороннего сотрудничества с определением конкретных проектов, представляющих обоюдный интерес.
В качестве взаимовыгодных направлений взаимодействия обозначены развитие совместных производств в сферах промышленности, металлургии, нефтепереработки и сельского хозяйства, расширение номенклатуры поставок промышленных товаров и продуктов питания, участие в строительных и инфраструктурных проектах.
Подтверждена взаимная заинтересованность в скорейшем запуске работы белорусско-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и проведении ее очередного заседания в Белграде.
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