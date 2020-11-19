Эксперты ООН в области прав человека считают, что власти Беларуси должны расследовать, насколько законными были действия силовиков во время акций протеста в стране. Об этом говорится в их заявлении.

"Власти должны провести быстрое, тщательное, независимое и беспристрастное расследование законности действий сотрудников полиции", - отметили эксперты.

Они отмечают, что в Беларуси после президентских выборов 9 августа "обычным явлением" стали пытки и жестокое обращение с участниками мирных протестов. По их словам, подобные действия "сопровождаются безнаказанностью, проистекающей из нежелания властей проводить надлежащие уголовные расследования по заявлениям о пытках".

Специальные докладчики призвали белорусские власти обеспечить, чтобы все мирные демонстранты, представители гражданского общества, а также журналисты, задержанные за законное осуществление своих прав человека, были незамедлительно освобождены и имели возможность оспорить предъявленные им обвинения.

Заявление подписали 10 экспертов ООН, в том числе спецдокладчик по внесудебным казням Агнес Калламар, а также ее коллеги, занимающиеся защитой прав на свободу мнений - Ирэне Кхан, положением в области прав человека в Беларуси - Анаис Марин, вопросом о пытках - Нильс Мельцер и члены рабочей группы ООН по произвольным задержаниям.