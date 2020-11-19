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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ОБЪЯВЯТ КОНКУРС СОВМЕСТНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НА 2021-2022 ГОДЫ
15:44 19.11.2020
Беларусь и Китай проведут новый конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2022 годы в сфере ИКТ, медицины и фармации, биотехнологий, машиностроения, новых материалов и сельского хозяйства. Об этом сообщил сегодня на третьем заседании комиссии по научно-техническому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин.
По его словам, стороны планируют за два года реализовать не менее 40 совместных проектов.
«Приоритетные направления развития науки и технологий Беларуси и Китая во многом совпадают. Поэтому можно с уверенностью сказать, что у нас существует огромный потенциал для реализации совместных проектов по целому ряду направлений, представляющих взаимный интерес», – подчеркнул Александр Шумилин.
Он также отметил, что за последние годы существенно расширено двухстороннее научно-техническое и инновационное взаимодействие: если по результатам первого заседания Комиссии межправительственного комитета по сотрудничеству реализовывалось 28 проектов в области микроэлектроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий, новых материалов, то по итогам второго заседания их количество увеличилось на четверть.
По результатам совместных проектов разработано высокоэффективное оборудование для производства медицинских изделий различного назначения, а также схемы и режимы холодного сверхзвукового напыления, другие приборы.
Кроме того, созданы учебный испытательный центр на базе совместного института БГУ и Даляньского политехнического университета, совместный научно-исследовательский и образовательный центр в области высоких технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и Восточно-Китайского научно-исследовательского института компьютерных технологий, Китайско-Белорусский инновационный центр промышленных технологий НАН Беларуси и Академии наук провинции Гуандун. Завершено строительство комплекса зданий Белорусско-китайского технопарка в Чанчуне.
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