Представители Госатомнадзора Беларуси приняли участие в совместном совещании Европейской комиссии и Форума сотрудничества регуляторов (RCF), а также 12-м заседании руководящего комитета RCF, которые прошли 17-18 ноября 2020 года в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госатомнадзора, на совещании представлен обзор деятельности RCF, обсуждено текущее состояние развития регулирующей инфраструктуры в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности в странах-получателях помощи RCF и другие вопросы.

Госатомнадзор представил информацию о развитии регулирующей деятельности в области ядерной и радиационной безопасности в Беларуси, в которой осветил развитие законодательства в этой сфере, лицензирование этапов ввода в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, развитие интегрированной системы управления регулирующего органа, осуществление международного сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности и другие вопросы.

Белорусский регулирующий орган в области ядерной и радиационной безопасности регулярно изучает международный опыт, в том числе путем участия в международных объединениях регулирующих органов, для совершенствования системы ядерной и радиационной безопасности в Беларуси и ее отдельных компонентов. Полученная информация применяется при разработке документов стратегического планирования Госатомнадзора, формировании проектов, программ и мероприятий международного технического сотрудничества.

Форум сотрудничества регуляторов (Regulatory Cooperation Forum, RCF) образован в 2010 году в ответ на запрос стран-членов МАГАТЭ о создании площадки для координации помощи в построении регулирующей инфраструктуры ядерной безопасности со стороны стран с развитой ядерной энергетикой государствам, планирующим или начинающим реализацию своих ядерных программ. RCF объединяет около 30 стран. Беларусь присоединилась к форуму в 2012 году и является одной из стран-получателей помощи, наряду с Бангладеш, Иорданией, Нигерией, Польшей, Ганой, Марокко и Суданом.