Рабочая группа Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси и Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) обсудили 18 ноября 2020 года в ходе online-заседания целесообразность создания единой информационной системы (платформы) с ценами производителей на лекарственные средства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, на заседании также обсуждены особенности референтного ценообразования на лекарственные средства, в том числе в период пандемии COVID-2019, применения регрессивной шкалы оптовых и торговых надбавок на медицинские изделия и лекарства, а также регулирования цен на медицинские услуги.

Возглавляли заседание заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев.