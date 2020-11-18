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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАРТ БЕЛАРУСИ И ФАС РОССИИ РАССМОТРЕЛИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ЦЕНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ЛЕКАРСТВА
10:23 19.11.2020
Рабочая группа Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси и Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) обсудили 18 ноября 2020 года в ходе online-заседания целесообразность создания единой информационной системы (платформы) с ценами производителей на лекарственные средства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, на заседании также обсуждены особенности референтного ценообразования на лекарственные средства, в том числе в период пандемии COVID-2019, применения регрессивной шкалы оптовых и торговых надбавок на медицинские изделия и лекарства, а также регулирования цен на медицинские услуги.
Возглавляли заседание заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев.
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