Заместители председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и Алексей Оверчук провели переговоры с вице-премьером Беларуси Юрием Назаровым по вопросам сотрудничества в нефтяной сфере, а также о возможности экспорта белорусских нефтепродуктов через инфраструктуру РФ.

«Центральное место в ходе переговоров заняли вопросы двустороннего сотрудничества России и Белоруссии в нефтяной сфере, а также возможность использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов», - говорится в сообщении правительства РФ.

Как отметил Александр Новак, российские компании ответственно исполняют взятые на себя обязательства по поставке нефти в адрес белорусских НПЗ

«В соответствии с нашими договоренностями, российские компании продолжают стабильные поставки нефти на долгосрочных и взаимовыгодных условиях», - сказал вице-премьер.

По словам Александра Новака, такие условия поставок выгодны как для российской, так и для белорусской стороны. На повестке остается создание экономических условий экспортных поставок белорусских нефтепродуктов с использованием российской инфраструктуры.