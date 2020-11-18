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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСПОРТА БЕЛОРУССКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ
09:25 19.11.2020
Заместители председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и Алексей Оверчук провели переговоры с вице-премьером Беларуси Юрием Назаровым по вопросам сотрудничества в нефтяной сфере, а также о возможности экспорта белорусских нефтепродуктов через инфраструктуру РФ.
«Центральное место в ходе переговоров заняли вопросы двустороннего сотрудничества России и Белоруссии в нефтяной сфере, а также возможность использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов», - говорится в сообщении правительства РФ.
Как отметил Александр Новак, российские компании ответственно исполняют взятые на себя обязательства по поставке нефти в адрес белорусских НПЗ
«В соответствии с нашими договоренностями, российские компании продолжают стабильные поставки нефти на долгосрочных и взаимовыгодных условиях», - сказал вице-премьер.
По словам Александра Новака, такие условия поставок выгодны как для российской, так и для белорусской стороны. На повестке остается создание экономических условий экспортных поставок белорусских нефтепродуктов с использованием российской инфраструктуры.
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