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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОТОВЫ УЧАСТВОВАТЬ В МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЕГИПЕТСКОЙ АЛЕКСАНДРИИ
18:36 18.11.2020
Белорусские предприятия готовы участвовать в механизации сельского хозяйства египетской Александрии. Это подтвердил посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев во время встречи с губернатором Александрии Мухамедом Аль-Шерифом в рамках поездки 16-17 ноября 2020 г. в египетский регион.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, во время встречи рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества в сферах сельского хозяйства и продовольственной безопасности, подготовки кадров, высоких технологий. Посол С. Терентьев подтвердил готовность белорусской стороны наращивать поставки молочной продукции и продолжать закупки египетских овощей и фруктов, в том числе произведенных в губернаторстве Александрия.
Достигнута договоренность о приглашении белорусских производителей тракторов и сельскохозяйственной техники к участию в тендерах, проводимых на уровне губернаторства.
Стороны отметили необходимость активизации взаимодействия в сфере туризма и договорились содействовать увеличению туристического потока между Беларусью и Египтом.
В рамках деятельности по развитию сотрудничества с Лигой арабских государств С. Терентьев посетил Арабскую академию науки, технологий и морского транспорта.
Посол предложил рассмотреть возможность установления сотрудничества между Академией и Белорусским государственным университетом. В ходе переговоров также рассмотрены возможности реализации двусторонних образовательных проектов в сферах искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, защиты информации, биотехнологий и физики.
Арабская академия науки, технологий и морского транспорта, штаб-квартира которой расположена в Александрии, является специализированной организацией при Лиге арабских государств, а также ведущим региональным университетом по подготовке специалистов в области логистики, морского дела, инженерии, компьютерных технологий и фармацевтики.
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