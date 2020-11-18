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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НОРВЕЖСКАЯ YARA ПЕРЕСМОТРИТ СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛАРУСЬКАЛИЕМ
15:34 18.11.2020
Крупнейший импортер калийных удобрений норвежская компания Yara заявила о пересмотре отношений с ОАО «Беларуськалий». Об этом стало известно стачкому предприятия.
«Руководство норвежской компании вышло на связь с генеральным директором ОАО «Беларуськалий» Иваном Головатым и потребовало разъяснить ситуацию о репрессиях и увольнениях работников, поддержавших стачку», - говорится в сообщении стачкома.
Стачком неоднократно обращался к основному импортеру, предоставляя факты о репрессиях в отношении сотрудников предприятия, открыто высказывающих свою гражданскую позицию.
«На всех членов стачки оказывается беспрецедентное давление — штрафы, лишение свободы. Под угрозой оказались члены семей. Некоторых выселили из арендного жилья вместе с маленькими детьми. В квартирах некоторых проходят обыски, людям поступают угрозы об изъятии детей из семьи. Представитель компании Yara заявил, что выяснившиеся факты стали причиной для пересмотра контрактов и дальнейшего сотрудничества с ОАО «Беларуськалий», - отметили в стачкоме.
Есть информация о том, что генеральный директор Иван Головатый в разговоре с партнерами отказался подтверждать предоставленные факты.
«Генеральный директор Головатый отказывается идти на диалог с представителями стачкома и пытается оказывать на них давление через органы внутренних дел», - отметили в стачкоме.
В настоящее время стачком ОАО «Беларуськалий» объединяет более 90 сотрудников объединения.
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