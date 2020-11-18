ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НОРВЕЖСКАЯ YARA ПЕРЕСМОТРИТ СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛАРУСЬКАЛИЕМ


15:34 18.11.2020

Крупнейший импортер калийных удобрений норвежская компания Yara заявила о пересмотре отношений с ОАО «Беларуськалий». Об этом стало известно стачкому предприятия.

«Руководство норвежской компании вышло на связь с генеральным директором ОАО «Беларуськалий» Иваном Головатым и потребовало разъяснить ситуацию о репрессиях и увольнениях работников, поддержавших стачку», - говорится в сообщении стачкома.

Стачком неоднократно обращался к основному импортеру, предоставляя факты о репрессиях в отношении сотрудников предприятия, открыто высказывающих свою гражданскую позицию.

«На всех членов стачки оказывается беспрецедентное давление — штрафы, лишение свободы. Под угрозой оказались члены семей. Некоторых выселили из арендного жилья вместе с маленькими детьми. В квартирах некоторых проходят обыски, людям поступают угрозы об изъятии детей из семьи. Представитель компании Yara заявил, что выяснившиеся факты стали причиной для пересмотра контрактов и дальнейшего сотрудничества с ОАО «Беларуськалий», - отметили в стачкоме.

Есть информация о том, что генеральный директор Иван Головатый в разговоре с партнерами отказался подтверждать предоставленные факты.

«Генеральный директор Головатый отказывается идти на диалог с представителями стачкома и пытается оказывать на них давление через органы внутренних дел», - отметили в стачкоме.

В настоящее время стачком ОАО «Беларуськалий» объединяет более 90 сотрудников объединения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.11.2020
валюта курс
EUR 3.0311
USD 2.5559
RUB 3.3493
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0319 +0.0008
USD 2.5528 -0.0031
RUB 3.3610 +0.0117
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0280 3.0330
USD 2.5500 2.5530
RUB 3.3520 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 18.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1880
EUR/RUB 89.9000 90.4000
USD/RUB 75.9000 76.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте