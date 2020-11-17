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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕБРР ПРИОСТАНОВИЛ ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСПРОЕКТОВ В БЕЛАРУСИ
14:18 18.11.2020
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отложил до лучших времен финансирование проектов в госсекторе Беларуси.
«Призываем Беларусь и далее выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени», -заявил tut.by представитель банка.
Он отметил, что ЕБРР не рассматривает «новые суверенные проекты в стране». В то же время банк «стремится завершить уже подписанные инфраструктурные сделки».
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