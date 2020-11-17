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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КИТАЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗУЧАЮТ БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ
12:42 18.11.2020
На базе Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) 17 ноября прошла презентация передовых технологий защиты информации для специалистов китайских корпораций China Electronics Technology Group Corporation и China Electronics Technology Cyber Security Co., Ltd.
На встрече директор НЦЭУ Роман Градусов и первый заместитель директора НЦЭУ Сергей Руднев в своей презентации ознакомили китайских коллег с архитектурой и компонентами электронного правительства в Беларуси, электронной цифровой подписью, функционированием общегосударственной автоматизированной информационный системы, получением электронных сервисов для граждан и бизнеса на едином портале электронных услуг, системой межведомственного электронного документооборота Республики Беларусь, услугами информационной системы видео-конференц-связи, предусматривающей передачу служебной информации ограниченного распространения (ВКС ДСП), а также сервисом доверенной третьей стороны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, на встрече также выступили представители СООО «Белорусские облачные технологии», Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт технической защиты информации».
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