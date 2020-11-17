В Европейском Союзе прокомментировали заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея о решении приостановить диалог по правам человека и понизить уровень участия в программе "Восточное партнерство". Об этом сообщает Deutsche Welle.

ЕС еще раньше заморозил все виды диалога с Беларусью и свел все контакты до экспертного уровня в ответ на неприемлемые действия ее властей, подчеркнул во вторник, 17 ноября, официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе.

"Минску следовало бы предпринимать шаги для возобновления диалога, а не дальше усугублять ситуацию", - указал он.

Он также напомнил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Беларуси и не считает Александра Лукашенко легитимным представителем белорусского народа. Вместе с тем Брюссель продолжит поддерживать диалог с гражданским обществом Беларуси, подчеркнул Стано.

Представитель внешнеполитической службы ЕС также сообщил, что министры иностранных дел ЕС на видеоконференции 19 ноября обсудят возможность расширения санкций в отношении Беларуси. Введение новых штрафных мер будет возможно при согласии на них всех стран ЕС, уточнил он.

Ранее в тот же день министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил о решении Минска приостановить работу Координационной группы Беларусь - ЕС, в рамках которой велся диалог по взаимодействию, в том числе по вопросам защиты прав человека.

"Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов. Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог", - сказал Макей.

Одновременно Минск понижает уровень участия в программе ЕС "Восточное партнерство" до экспертного, заявил далее Макей по итогам совещания с Лукашенко. По его словам, решение связано с "попытками политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы".