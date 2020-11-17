Беларусь в качестве зеркальной меры дополнила свой санкционный список отдельно по каждой из стран ЕС и Канаде. Об этом сообщает МИД.

"В связи с исполнительным решением Совета Европейского Союза 2020/1648 от 6 ноября 2020 года Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой список санкций в ответ по каждой из стран ЕС и по Канаде", - говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

При этом отмечается, что список пока не публикуется, он носит эквивалентный характер.

"Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в заявлении.

"У санкций нет перспектив. Не будет никакого, кроме отрицательного для всех сторон, эффекта. Никаких легальных или моральных прав оказывать неприкрытое давление на независимое государство у ЕС нет", - заявили в МИД.

По данным СМИ, Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко. Ожидается, что министры иностранных дел ЕС дадут "зеленый свет" третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси в четверг.

ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании. В частности, ЕС ввел санкции против Лукашенко.