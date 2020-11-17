ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ РАСШИРИЛА СВОЙ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ПРОТИВ СТРАН ЕС И КАНАДЫ


09:06 18.11.2020

Беларусь в качестве зеркальной меры дополнила свой санкционный список отдельно по каждой из стран ЕС и Канаде. Об этом сообщает МИД.

"В связи с исполнительным решением Совета Европейского Союза 2020/1648 от 6 ноября 2020 года Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой список санкций в ответ по каждой из стран ЕС и по Канаде", - говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

При этом отмечается, что список пока не публикуется, он носит эквивалентный характер.

"Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в заявлении.

"У санкций нет перспектив. Не будет никакого, кроме отрицательного для всех сторон, эффекта. Никаких легальных или моральных прав оказывать неприкрытое давление на независимое государство у ЕС нет", - заявили в МИД.

По данным СМИ, Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко. Ожидается, что министры иностранных дел ЕС дадут "зеленый свет" третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси в четверг.

ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании. В частности, ЕС ввел санкции против Лукашенко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.11.2020
валюта курс
EUR 3.0311
USD 2.5559
RUB 3.3493
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0311 -0.0037
USD 2.5559 -0.0055
RUB 3.3493 +0.0205
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0300 3.0400
USD 2.5550 2.5600
RUB 3.3350 3.3480
подробнее

Конвертация в банках
на 18.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1900
EUR/RUB 90.6000 91.2000
USD/RUB 76.4000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте