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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН БЕЛАРУСИ И ИНСТИТУТ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ НАН УКРАИНЫ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
15:38 17.11.2020
И. Некрасова НАН Украины Александр Бабаченко подписали договор о научно-техническом и учебно-методическом инновационном сотрудничестве.
Документ подписан на 9-м заседании белорусско-украинского координационного совета делового сотрудничества в рамках мероприятий, проводимых Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Торгово-промышленной палатой Украины.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, предметом договора является сотрудничество в сфере науки и послевузовского образования, инновационное и научно-техническое сотрудничество в области реализации совместных программ научных исследований и технических разработок, включая обмен ведущими учеными, докторантами, аспирантами, магистрантами.
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