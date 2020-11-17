МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН БЕЛАРУСИ И ИНСТИТУТ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ НАН УКРАИНЫ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

15:38 17.11.2020 И. Некрасова НАН Украины Александр Бабаченко подписали договор о научно-техническом и учебно-методическом инновационном сотрудничестве. Документ подписан на 9-м заседании белорусско-украинского координационного совета делового сотрудничества в рамках мероприятий, проводимых Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Торгово-промышленной палатой Украины. Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, предметом договора является сотрудничество в сфере науки и послевузовского образования, инновационное и научно-техническое сотрудничество в области реализации совместных программ научных исследований и технических разработок, включая обмен ведущими учеными, докторантами, аспирантами, магистрантами.