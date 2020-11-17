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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 2,3%, ОПТОВЫЙ - УПАЛ НА 6,8%
13:53 17.11.2020
В Беларуси розничный товарооборот в январе-октябре 2020 г. составил 43,5 млрд рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,1 рубля против 14,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,7% розничного товарооборота республики, в январе-октябре 2020 г. составил 39,8 млрд рублей, или 103,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-октябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 79,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 93,2% к уровню января-октября 2019 г.
Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2020 г. составил 2 млрд рублей, или 81,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.
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