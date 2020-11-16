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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА ОТМЕЧАЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОИСКА НОВЫХ ФОРМ СОТРУДНИЧЕСТВА
13:20 17.11.2020
встретился с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества со странами Европы Иваном Хилем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках встречи стороны обсудили состояние белорусско-венесуэльских отношений и наметили перспективы развития взаимодействия. Была подчеркнута необходимость поиска новых форм взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
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