МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА ОТМЕЧАЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОИСКА НОВЫХ ФОРМ СОТРУДНИЧЕСТВА

13:20 17.11.2020 встретился с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества со странами Европы Иваном Хилем. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках встречи стороны обсудили состояние белорусско-венесуэльских отношений и наметили перспективы развития взаимодействия. Была подчеркнута необходимость поиска новых форм взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.