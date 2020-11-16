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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ И ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


10:03 17.11.2020

Делегация Министерства образования Беларуси во главе с министром Игорем Карпенко отправилась с визитом в Москву.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в рамках визита белорусской делегации в Москву планируется подписать соглашение между Министерством образования Беларуси и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Российская Федерация) о сотрудничестве в области государственной аккредитации учреждений высшего образования (образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования).

Программа визита предусматривает переговоры министра образования Беларуси с министрами просвещения, науки и высшего образования Российской Федерации, посещение Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1409», Центра дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» города Королев Московской области.

Игорь Карпенко также примет участие в проведении консультаций по вопросам подготовки к проведению совместного заседания коллегий Министерства образования Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации.
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