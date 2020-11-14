ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» по итогам участия в 26-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо'2020», проходившей в Москве 10-13 ноября, получило несколько отраслевых наград, а также достигло договоренностей с потребителями на поставку металлопродукции в первом квартале 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, проведенные в рамках выставки встречи и переговоры говорят о заинтересованности российских потребителей в продолжении сотрудничестве с БМЗ в 2021 году. Речь идет о реализации различных видов проката, труб и продукции сталепроволочных цехов.

Наряду с договоренностями о поставках продукции выставка принесла заводу и несколько отраслевых наград. Так, серебряной медалью конкурса изданий металлургических компаний и научно-исследовательских организаций была удостоенная англоязычная версия разработанного сотрудниками БМЗ справочника-атласа «Дефекты стальных заготовок и металлопродукции». Лауреатом конкурса «Лучшие корпоративные СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ-2020» признана заводская газета «Металлург»: ее редакция награждена соответствующими кубком и Дипломом.

Высоко организаторы и участники «Металл-Экспо'2020» оценили и сам стенд Белорусского металлургического завода. По итогам выставки завод был отмечен кубком «За лучшую экспозицию» и Дипломом «За высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг».

Выставка "Металл-Экспо»" — является традиционной площадкой, объединяющей поставщиков и потребителей металлопродукции из различных стран. В 2020 году форум собрал 300 компаний металлургического сектора и смежных отраслей промышленности, на стендах работали порядка 1 тысячи специалистов. С 10 по 13 ноября выставку посетили около 7 тысяч человек.

Традиционно рынок Российской Федерации играет важную роль в структуре сбыта БМЗ. По оперативным данным работы за январь-октябрь 2020 года, сюда было реализовано более 245 тысяч тонн металлопродукции, что составляет около 15% от общего объема экспорта завода. В текущем году предприятие отгружало в РФ 11 видов выпускаемой металлопродукции. Ключевые позиции занимают арматура, трубы, бронзированная проволока и металлокорд. Отгрузки арматуры, к слову, в натуральном выражении возросли более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.