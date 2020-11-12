В Парке высоких технологий состоялась встреча директора ПВТ Всеволода Янчевского с Временным Поверенным в делах США в Беларуси Джеффри Джуком.

Как сообщает сайт Парка высоких технологий, собеседники обсудили широкий спектр вопросов белорусско-американского сотрудничества в сфере ИТ и высоких технологий.

Джеффри Джук подчеркнул, что американская сторона поддерживает активное развитие Парка и расширение присутствия американских компаний в ПВТ. В ходе встречи было отмечено, что благоприятный деловой климат и стабильный правовой режим имеют решающее значение для американского бизнеса в Беларуси и являются важными факторами для будущих инвестиций и расширения взаимодействия.

Стороны отметили, что деловые контакты, наработанные по линии Парка высоких технологий, также способствуют развитию двустороннего взаимодействия в других отраслях экономики.

Соединенные Штаты Америки – крупнейший рынок и инвестор для ПВТ. За 9 месяцев 2020 г. экспорт компаний парка в США достиг $816 млн. По итогам 2019 г. этот показатель превысил $945 млн, что составило 43% от всего экспорта резидентов ПВТ. Сегодня в ПВТ сосредоточено более 70 компаний с американским капиталом.