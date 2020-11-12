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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ ПЕДАГОГИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ VI ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
14:12 16.11.2020
Белорусские педагоги примут участие в работе VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования, который пройдет 17-18 ноября в онлайн-формате.
Организаторы мероприятия – Министерство просвещения Российской Федерации, Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО и Академия Минпросвещения России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования Беларуси, работа съезда будет организована в формате секций и дискуссионных площадок по шести тематическим направлениям: «Стандарт дошкольного образования», «Воспитание и развитие детей раннего возраста», «Инклюзивное дошкольное образование», «Воспитатель будущего», «Информационное пространство дошкольного детства в цифровую эпоху», «Преемственность детского сада и начальной школы».
В программе – пленарное заседание, работа секций, мастер-классы.
Мероприятия пройдут на «Платформе ММСО.Онлайн». Ожидается, что в них примут участие 15 тысяч человек.
Участниками мероприятий станут руководители и специалисты органов управления в сфере образования, педагогические работники дошкольных образовательных организаций, работники дополнительного профессионального образования, представители педагогических учреждений высшего образования и среднего профессионального образования, общественных объединений педагогических работников системы дошкольного образования, а также родительского сообщества.
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