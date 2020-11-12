ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ ПЕДАГОГИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ VI ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


14:12 16.11.2020

Белорусские педагоги примут участие в работе VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования, который пройдет 17-18 ноября в онлайн-формате.

Организаторы мероприятия – Министерство просвещения Российской Федерации, Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО и Академия Минпросвещения России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования Беларуси, работа съезда будет организована в формате секций и дискуссионных площадок по шести тематическим направлениям: «Стандарт дошкольного образования», «Воспитание и развитие детей раннего возраста», «Инклюзивное дошкольное образование», «Воспитатель будущего», «Информационное пространство дошкольного детства в цифровую эпоху», «Преемственность детского сада и начальной школы».

В программе – пленарное заседание, работа секций, мастер-классы.

Мероприятия пройдут на «Платформе ММСО.Онлайн». Ожидается, что в них примут участие 15 тысяч человек.

Участниками мероприятий станут руководители и специалисты органов управления в сфере образования, педагогические работники дошкольных образовательных организаций, работники дополнительного профессионального образования, представители педагогических учреждений высшего образования и среднего профессионального образования, общественных объединений педагогических работников системы дошкольного образования, а также родительского сообщества.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2020
валюта курс
EUR 3.0319
USD 2.5668
RUB 3.3215
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0247 +0.0063
USD 2.5680 +0.0129
RUB 3.3319 -0.0227
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0300 3.0360
USD 2.5580 2.5630
RUB 3.3200 3.3280
подробнее

Конвертация в банках
на 16.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1850
EUR/RUB 91.0500 91.6000
USD/RUB 76.9000 77.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте