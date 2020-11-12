Представители СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" совместно с Чжухайским муниципальным бюро торговли и местной Ассоциацией внешнеэкономического сотрудничества 13 декабря 2020 года провели семинар, посвященный иностранным инвестициям в "Великом камне" и управлению финансовыми рисками в городе Чжухай (провинция Гуандун).

Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", в мероприятии приняли участие руководители государственных ведомств, коммерческих компаний и производственных предприятий. Китайские организации, в свою очередь, поделились собственным опытом привлечения инвестиций.

Одновременно в онлайн-формате за семинаром следило более 500 человек.

В этот же день руководство "Великого камня" провело семинар о привлечении инвестиций в индустриальный парк. Мероприятие прошло при участии муниципального бюро торговли и генерального консульства Беларуси в Гуанчжоу. Участникам был представлен инвестиционный климат Беларуси, преференциальная политика "Великого камня" и опыт работы с предприятиями-резидентами.