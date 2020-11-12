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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОБСУДИЛИ «ИМЕЮЩИЕСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ»
09:05 16.11.2020
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и постоянный заместитель министра по иностранным делам Содружества и Бюро развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии сэр Филип Бартон обсудили вопросы двусторонней повестки дня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках состоявшейся 13 ноября в видео-формате беседы обсуждены также подходы сторон, включая имеющиеся значительные разногласия.
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