МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОБСУДИЛИ «ИМЕЮЩИЕСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ»

09:05 16.11.2020 Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и постоянный заместитель министра по иностранным делам Содружества и Бюро развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии сэр Филип Бартон обсудили вопросы двусторонней повестки дня. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках состоявшейся 13 ноября в видео-формате беседы обсуждены также подходы сторон, включая имеющиеся значительные разногласия.