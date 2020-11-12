БЕЛАЗ и главный технический вуз Кузбасса в течение ближайших недель составят дорожную карту совместной работы. Такая договоренность достигнута во время встречи генерального директора БЕЛАЗа и руководства Кузбасского государственного технического университета, которая состоялась 11 ноября в стенах известной кузницы кадров для угольной отрасли региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», участники делегации обсудили с ректоратом вуза перспективы дальнейшего сотрудничества.

«Конечно, практика будет продолжена. БЕЛАЗ подтвердил свою заинтересованность, и мы готовы отправлять студентов, чтобы они получали практические навыки на предприятиях и в сервисном центре в Белово. Мы, в свою очередь, также заинтересованы в продолжении сотрудничества и его дальнейшем развитии. Мы должны готовить кадры по-новому: чтобы студенты владели IT-технологиями и понимали, что такое цифровое производство», – отметил врио ректора КузГТУ Алексей Яковлев.

Ректор КузГТУ, как и генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», был назначен на должность недавно. На встрече руководители познакомились и скорректировали дальнейшую работу.

Крупнейший производитель карьерных самосвалов и главный технический вуз Кузбасса продуктивно сотрудничают на протяжении последних трех лет. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между холдинговой компанией, кузбасским дилером и университетом было подписано в июле 2017 года.

Три года назад БЕЛАЗ открыл в КузГТУ две лаборатории. Первая оборудована стендами «Экспериментальная механика жидкости» и «Гидропривод и электрогидроавтоматика», которые позволяют студентами наглядно ознакомиться с рабочим процессом.

Вторая лаборатория представляет собой учебный комплекс с тренажером для обучения инженеров-механиков. Лаборатория состоит из модулей инструктора и водителя. Последний – реальная кабина самосвала «БЕЛАЗ» со штатными органами управления и системой визуализации.

Кроме того, студенты КузГТУ регулярно проходят практику на производстве и в научно-техническом центре БЕЛАЗа.

Стратегическое партнерство белорусского производителя карьерной техники и КузГТУ – это пример эффективной модернизации учебного процесса. На БЕЛАЗе заинтересованы в том, чтобы с продукцией предприятия – карьерными самосвалами и спецтехникой – работали грамотные и высококвалифицированные специалисты, знакомые с устройством и тонкостями эксплуатации машин уже при выпуске из вуза.