Белорусско-турецкий инвестиционный форум планируется провести в первой половине 2021 г. Ход его подготовки обсудили посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак и министр торговли Турции Рухсар Пекджан во время встречи, которая состоялась 11 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны рассмотрели вопросы совершенствования инструментов наращивания взаимной торговли, а также обсудили перспективы дальнейшего развития белорусско-турецкого взаимодействия в сфере инвестиций.