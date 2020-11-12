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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2021 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ
14:36 13.11.2020
Белорусско-турецкий инвестиционный форум планируется провести в первой половине 2021 г. Ход его подготовки обсудили посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак и министр торговли Турции Рухсар Пекджан во время встречи, которая состоялась 11 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны рассмотрели вопросы совершенствования инструментов наращивания взаимной торговли, а также обсудили перспективы дальнейшего развития белорусско-турецкого взаимодействия в сфере инвестиций.
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