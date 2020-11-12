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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И СЕРБИЯ СОЗДАДУТ В СВОИХ СТРАНАХ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
13:05 13.11.2020
Беларусь и Сербия создадут в своих странах торговые площадки для продвижения продукции. Такую возможность обсудили посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев и министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Татьяна Матич.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 12 ноября встрече в качестве взаимовыгодных направлений сотрудничества отмечены организация совместных производств в Беларуси и в Сербии для поставок продукции на рынки третьих стран, реализация проектов в сферах строительства, транспорта и туризма.
Достигнута договоренность о скорейшем возобновлении работы белорусско-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству после назначения правительством Сербии сопредседателя с сербской стороны.
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