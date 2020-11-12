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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОЗ ПОСТАВИЛА В БЕЛАРУСЬ НОВУЮ ПАРТИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ COVID-19


11:51 13.11.2020

Страновой офис Всемирной организации здравоохранения в Беларуси передал системе здравоохранения республики новую партию оборудования для диагностики и лечения COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Представительстве ООН в Беларуси, здравоохранению переданы тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции и пульсоксиметры.

Оборудование от ведущих мировых производителей на общую сумму 257 тыс. долларов США поставлено в рамках проекта «Поддержка готовности ВОЗ и ответных мер для борьбы с пандемией COVID-19», финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), и соответствует всем требованиям ВОЗ.

В частности, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья получил партию из 16 450 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции методом ПЦР, а также 16 450 одноразовых комплектов для отбора проб, 20 наборов для экстракции нуклеиновых кислот и 3 магнитных штатива.

Республиканский центр организации медицинского реагирования получил 115 пульсоксиметров. В ближайшее время в рамках проекта также будут доставлены 11 мониторов наблюдения за жизненными функциями пациентов, стоимостью 23 тыс. долларов США. Центр распределит оборудование в те медучреждения страны, где оно будет наиболее необходимо.

Ранее в рамках проекта USAID и ВОЗ Республиканский центр организации медицинского реагирования получил в республиканский резерв 250 кислородных концентраторов на общую сумму 211 тыс. долларов США.
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