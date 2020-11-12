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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И АЗЕРБАЙДЖАНОМ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОС В 2,5 РАЗА
10:22 13.11.2020
По итогам девяти месяцев 2020 года товарооборот между Беларусью и Азербайджаном вырос более чем в 2,5 раза и составил около 315 млн долларов США. Это отметил премьер-министр Роман Головченко 12 ноября во время встречи с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым.
«Также продуктивно развивается сотрудничество в области производственной кооперации. Одним из ведущих азербайджанских предприятий, которое успешно работает во взаимодействии с белорусскими машиностроителями, является Гянджинский автомобильный завод. С 2007 года на его базе собрано более 11 тыс. белорусских тракторов, а также около 3,5 тыс. единиц иной техники известных белорусских брендов», – подчеркнул Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
Стороны подтвердили обоюдный интерес в интенсификации и расширении взаимовыгодного сотрудничества.
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