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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ НАМЕРЕНА ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР С ОПЕК ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЗАЙМА В РАЗМЕРЕ $20 МЛН
09:11 13.11.2020
Постановлением Совмина № 638 от 11 ноября 2020 г. одобрен проект кредитного соглашения между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК по привлечению в 2020-2022 годах $20 млн.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, внешний государственный займ планируется привлечь сроком на 18 лет для финансирования мероприятий в сфере здравоохранения.
На проведение переговоров уполномочено Министерство финансов. Ведомство также может при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.
Минфину разрешено подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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