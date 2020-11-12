Постановлением Совмина № 638 от 11 ноября 2020 г. одобрен проект кредитного соглашения между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК по привлечению в 2020-2022 годах $20 млн.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, внешний государственный займ планируется привлечь сроком на 18 лет для финансирования мероприятий в сфере здравоохранения.

На проведение переговоров уполномочено Министерство финансов. Ведомство также может при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.

Минфину разрешено подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.