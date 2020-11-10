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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПРЕДЛОЖИЛА РАСШИРИТЬ ПРИМЕНЕНИЕ БИРЖЕВОГО МЕХАНИЗМА ВО ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ


12:53 12.11.2020

БУТБ предложила расширить применение биржевого механизма во взаимной торговле Беларуси и Украины. Предложение было озвучено на IX заседании белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, организованного 11 ноября 2020 г. в онлайн-формате Белорусской торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Украины.

По мнению и.о. начальника управления ВЭД биржи Алексей Дыкуша, это позволит, с одной стороны, увеличить товарооборот между странами, а с другой - снизить коммерческие риски, присущие внешнеторговой деятельности.

«Благодаря упрощенному порядку регистрации можно в течение одного дня пройти аккредитацию, получить электронную цифровую подпись и начать торговать. Этой возможностью активно пользуются украинские компании: на сегодня на БУТБ аккредитованы 275 резидентов Украины, и эта цифра постоянно растет», - сказал Алексей Дыкуша, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

В ходе выступления представитель БУТБ поделился опытом организации экспорта в Украину белорусских стройматериалов и сельхозпродукции, а также презентовал ряд перспективных проектов, направленных на укрепление белорусско-украинского торгово-экономического сотрудничества. В частности, речь шла о поставках на украинский рынок арматуры производства Белорусского металлургического завода и о реализации украинских товаров через БУТБ в третьи страны.

«Спрос европейских покупателей на некоторые товары превышает производственные возможности белорусских предприятий. Поэтому мы предлагаем украинским компаниям воспользоваться биржевой площадкой как дополнительным каналом сбыта своей продукции в страны Евросоюза. Начать можно со свекловичного жома и мелассы. Торги этой продукцией стартовали всего полтора месяца назад, но уже сейчас мы видим огромный потенциал этого направления», – отметил Алексей Дыкуша.
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