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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОМСЕЛЬМАШ И ЧУВАШИЯ НАРАЩИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО
11:07 12.11.2020
Беларусь и Чувашия наращивают сотрудничество в сельском хозяйстве. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по расширению научно-технических, торгово-экономических и культурных связей между Чувашией и Беларусью.
Заместитель председателя Кабинета министров – министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов напомнил, что в рамках выставки «АГРОСАЛОН-2020» Министерство сельского хозяйства Чувашии и ОАО «Гомсельмаш» подписали соглашение о сотрудничестве. Минсельхоз Чувашии оказывает поддержку аграриям в приобретении комбайнов, возмещая до 40% от закупочной стоимости. На следующий год такие средства также заложены в бюджете.
«На данный момент мы получаем достаточно много техники по линии сельского хозяйства», – отметил глава Чувашии Олег Николаев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, в апреле этого года Гомсельмаш подписал соглашение о предоставлении чувашским аграриям скидки в размере 5% на зерно- и кормоуборочную технику!
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